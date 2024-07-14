В список лучших направлений для экотуризма вошли Алтай, Камчатка и Сахалин

Аналитики составили подборку лучших маршрутов и направлений для экотуризма в России. RT ознакомился с результатами исследования.

«Алтай — это настоящий рай для любителей экотуризма. Регион предлагает маршруты для всей семьи: от лёгких прогулок по окрестностям Чемала до суровых восхождений на Белуху. Алтайская природа удивляет своим разнообразием: здесь можно увидеть тундру, леса, степи, полупустыни, субальпийские и альпийские луга. Лучший период для посещения — с мая по середину октября», — рассказали в сервисе «Купибилет».

Также туристам посоветовали посетить озеро Байкал.

«Летний туристический сезон длится с июня по сентябрь, а зимний — с февраля по март. Важным проектом для развития экотуризма здесь является «Большая Байкальская тропа», которая привлекает волонтёров со всего мира», — отметили эксперты.

Кроме того, они добавили, что в Карелии расположено 144 особо охраняемые территории, среди которых выделяются заповедники «Костомукшский» и «Кивач», национальные парки «Ладожские шхеры» и «Паанаярви».

Помимо этого, специалисты посоветовали обратить внимание на туристический маршрут, проходящий по живописным местам Валдайского национального парка в Новгородской области России.

«Этот маршрут был создан для популяризации экологического туризма и знакомства туристов с уникальными природными и культурными достопримечательностями региона. Этот маршрут идеально подходит как для опытных туристов, так и для новичков, желающих окунуться в мир экотуризма», — подчёркивается в исследовании.

Также в компании напомнили, что Камчатка известна своими вулканами, гейзерами, прозрачными реками и богатым животным миром.

«Летний сезон на Камчатке длится с июля по сентябрь, а зимний — с ноября по март. Здесь можно наблюдать более 20 видов китообразных у Командорских островов и насладиться уникальными пейзажами», — рассказали аналитики.

Как рассказали специалисты, на Сахалине и Курильских островах находится девять заповедников, а туристы приезжают, чтобы увидеть вулканы, водопады, термальные источники и птичьи базары.

«Лучшее время для посещения — с июля по октябрь», — добавили в сервисе.

Эксперты порекомендовали планировать путешествия заранее, изучить климат и правила посещения, а также уделить внимание тщательному выбору стоянок.

«Используйте старые стоянки, ставьте палатки не ближе 30 м от водоёма, выделяйте не менее часа на поиск места для ночлега и оставляйте место чище, чем оно было до вас. Забирайте весь мусор (и не только свой) с собой, снижайте количество отходов и правильно их утилизируйте, не жгите пластик», — добавили в компании.

Также необходимо учитывать погодные условия, не рубить деревья и кустарники и использовать старые кострища.

«По возможности, обходитесь горелкой и фонарём. Пользуйтесь биоразлагаемыми моющими средствами и не стирайте в водоёмах», — заключили собеседники RT.

Ранее аналитики «Туту.ру» составили портреты типичных пассажиров поезда и самолёта на основе анализа покупок авиа- и ж/д билетов.