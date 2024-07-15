В Марий Эл появится ещё две «Точки роста»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональное Минобрнауки.
Они появятся в Медведевской гимназии им. Н.Д. Хорошаева и Шойбулакской средней общеобразовательной школе.
«Работа центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и естественно-научные навыки», — рассказали в ведомстве.
Также стало известно, что в посёлке Северном в Краснодаре до конца 2024 года построят новую школу, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.
«Местные жители очень ждут эту школу. Она позволит разгрузить две соседние — №65 и 107», — написала вице-губернатор.
Ранее вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал о начале второго этапа приёмной кампании для первоклассников 6 июля.