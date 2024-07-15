Участниками «Активного долголетия» стали 400 тысяч жителей Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
В настоящее время в регионе действует 66 клубов «Активного долголетия».
Участники плавают на сапбордах, осваивают скандинавскую ходьбу, полёты на параплане и воздушных шарах.
Также представители старшего поколения занимаются дыхательной гимнастикой, пением, посещают курсы компьютерной грамотности.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» состоится 17 июля на Воробьёвых горах.