Участниками «Активного долголетия» стали 400 тысяч жителей Подмосковья

В Московской области участниками клубов «Активного долголетия» стали около 400 тыс. человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

В настоящее время в регионе действует 66 клубов «Активного долголетия».

Участники плавают на сапбордах, осваивают скандинавскую ходьбу, полёты на параплане и воздушных шарах.

Также представители старшего поколения занимаются дыхательной гимнастикой, пением, посещают курсы компьютерной грамотности.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» состоится 17 июля на Воробьёвых горах.