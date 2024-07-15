RT в Telegram
Подпишись

Участниками «Активного долголетия» стали 400 тысяч жителей Подмосковья

Короткая ссылка
В Московской области участниками клубов «Активного долголетия» стали около 400 тыс. человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Участниками «Активного долголетия» стали 400 тысяч жителей Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

В настоящее время в регионе действует 66 клубов «Активного долголетия».

Участники плавают на сапбордах, осваивают скандинавскую ходьбу, полёты на параплане и воздушных шарах.

Также представители старшего поколения занимаются дыхательной гимнастикой, пением, посещают курсы компьютерной грамотности.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» состоится 17 июля на Воробьёвых горах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить