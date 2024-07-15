В Жуковском арестовали мужчину, убившего человека арматурой

Мужчина, который в ходе драки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключён под стражу.

Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

«Суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Перми заключил под стражу 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в чемодане у мусорных контейнеров.