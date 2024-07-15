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В Жуковском арестовали мужчину, убившего человека арматурой

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Мужчина, который в ходе драки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключён под стражу.
В Жуковском арестовали мужчину, убившего человека арматурой
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

«Суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Перми заключил под стражу 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в чемодане у мусорных контейнеров.

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