В Жуковском арестовали мужчину, убившего человека арматурой
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
«Суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Ранее Ленинский районный суд Перми заключил под стражу 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в чемодане у мусорных контейнеров.