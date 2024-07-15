RT в Telegram
Подпишись

Глава Рособрнадзора: школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать

Короткая ссылка
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать и понять, с какой целью они вообще проводятся.
Глава Рособрнадзора: школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать
  • РИА Новости

«Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах? Я считаю, результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледжи», — сказал Музаев РБК.

Глава ведомства добавил, что сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в вузы.

Как отмечал Музаев ранее, Единый государственный экзамен стал аттестационным инструментом в связи со всплеском коррупции в российских вузах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить