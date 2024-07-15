Глава Рособрнадзора: школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать и понять, с какой целью они вообще проводятся.

«Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах? Я считаю, результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледжи», — сказал Музаев РБК.

Глава ведомства добавил, что сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в вузы.

Как отмечал Музаев ранее, Единый государственный экзамен стал аттестационным инструментом в связи со всплеском коррупции в российских вузах.