В пришкольных лагерях Подмосковья отдохнули более 64 тысяч детей

В Министерстве образования Московской области рассказали, что с начала лета в пришкольных лагерях региона отдохнули более 64 тыс. детей.

Об этом сообщает 360.ru.

«Программы воспитания в каждом лагере составлены с учётом рекомендаций Министерства просвещения России. Особое внимание на сменах пришкольных лагерей уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищённых семей», — сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, оставить ребёнка в лагере на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях.

Ранее вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил, что текущим летом лагеря посетят 2192 ребёнка.