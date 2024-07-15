В Пензенской области отремонтируют 100 км дорог по нацпроекту
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства строительства и дорожного хозяйства.
В частности, будут приведены в порядок 123 дороги на улицах Пензы. К настоящему времени новый асфальт уложили на 39 из них.
«Общая площадь асфальтоукладки на данных объектах — порядка 9,5 тыс. кв. м», — заявил представитель общественного совета при министерстве Андрей Игнашкин.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог в 2024 году в рамках нацпроекта.