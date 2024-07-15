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В Пензенской области отремонтируют 100 км дорог по нацпроекту

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В Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют 110 км покрытия на дорогах регионального и муниципального значения.
В Пензенской области отремонтируют 100 км дорог по нацпроекту
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства строительства и дорожного хозяйства.

В частности, будут приведены в порядок 123 дороги на улицах Пензы. К настоящему времени новый асфальт уложили на 39 из них.

«Общая площадь асфальтоукладки на данных объектах — порядка 9,5 тыс. кв. м», — заявил представитель общественного совета при министерстве Андрей Игнашкин.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог в 2024 году в рамках нацпроекта.

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