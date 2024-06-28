В Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог в 2024 году в рамках нацпроекта

В Пермском крае отремонтируют более 50 км автомобильных дорог и 11 мостов и путепроводов в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«По поручению губернатора региона Дмитрия Махонина, контракты на ремонт дорог были заключены заранее. Благодаря этому на территории Перми план на 2024 год был практически полностью выполнен ещё в 2023 году», — отмечается в сообщении.

Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.