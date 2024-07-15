Учёный Каплан рассказал о признаках наличия сознания

Нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан назвал признаки наличия сознания.

Феномен сознания — это процесс понимания человеком самого себя, способность дать отчёт о своих действиях, взглянуть на себя со стороны, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, описать внешний и внутренний мир человека во всём его многообразии позволяет развитой язык.

«Для человека в этом смысле всё понятно. А уж есть ли такой язык, скажем, у обезьян, до сих пор идут споры. Сегодня можно пойти на компромисс, и говорить о том, что у собаки есть собачье сознание, у лягушки — лягушачье, а у человека — человечье», — рассказал Каплан.

Ранее в правительстве Москвы сообщили, что столичные ИТ-специалисты создали платформу для полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ).