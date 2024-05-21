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В Москве разработали платформу для создания ИИ-моделей

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В правительстве Москвы сообщили, что столичные ИТ-специалисты создали платформу для полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ).
В Москве разработали платформу для создания ИИ-моделей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что первые результаты работы платформы представят на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

«За несколько месяцев с помощью платформы город разработал и уже начал применять 79 решений на базе искусственного интеллекта. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки, сервисы для цифрового двойника столицы и другие продукты», — поделилась Сергунина.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор каталога нейросетей Fabula AI Родион Кадыров в беседе с НСН рассказал о профессиях, которые в будущем сможет заменить искусственный интеллект.

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