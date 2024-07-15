Альфа-банк сообщил, что проверка ФАС рекламы с Instasamka не выявила нарушений

В Альфа-банке сообщили RT, что проверка Федеральной антимонопольной службы не выявила нарушений после совместного рекламного клипа банка с певицей Instasamka, в связи с чем дело было прекращено.

РИА Новости

«Проверка нарушений не выявила, дело прекращено», — сообщили в банке. Как стало известно ранее, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип.