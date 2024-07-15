Альфа-банк сообщил, что проверка ФАС рекламы с Instasamka не выявила нарушений
В Альфа-банке сообщили RT, что проверка Федеральной антимонопольной службы не выявила нарушений после совместного рекламного клипа банка с певицей Instasamka, в связи с чем дело было прекращено.
- РИА Новости
«Проверка нарушений не выявила, дело прекращено», — сообщили в банке.
Как стало известно ранее, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип.
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