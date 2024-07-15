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ФАС завела дело против Альфа-банка и блогера Instasamka за совместный клип

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип.
ФАС завела дело против Альфа-банка и блогера Instasamka за совместный клип
  • РИА Новости

Постановление опубликовано в базе решений и правовых актов ведомства.

Ранее стало известно, что в 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки иноагента, а суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* из-за того, что в его публикациях отсутствует плашка иноагента.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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