ФАС завела дело против Альфа-банка и блогера Instasamka за совместный клип

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип.

Постановление опубликовано в базе решений и правовых актов ведомства.

Ранее стало известно, что в 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки иноагента, а суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* из-за того, что в его публикациях отсутствует плашка иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.