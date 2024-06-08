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Более 7 млн рублей штрафов выписано иноагентам в 2024 году за отсутствие плашки

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RT
В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки иноагента, а суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за такое нарушение, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что если нарушения систематические, то ведомство передаёт информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела», — сообщили в федеральной службе.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях.

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