В Москве началось строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии

На Кольцевой линии Московского метрополитена начали строить станцию «Достоевская».

Об этом сообщает НСН.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, работы займут около четырёх-пяти лет.

Особенностью «Достоевской» станет 350-метровый переход с траволаторами. Также предусмотрено строительство запасных тоннелей, по которым пройдут поезда Кольцевой линии.

Собянин назвал проект «историческим». По его словам, «Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии через 70 лет после полного запуска ветки.

«Делаем её по многочисленным просьбам москвичей», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили 32 тыс. виртуальных карт «Тройка» с конца мая.