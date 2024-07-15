Минобороны России: призывники не направлялись ни в новые регионы, ни на СВО
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны.
«В пункты дислокации подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — сообщило министерство.
По итогам призыва в войска направлены 150 тысяч человек. Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность.