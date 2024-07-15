Минобороны России: призывники не направлялись ни в новые регионы, ни на СВО

Военнослужащие, призванные в ВС России в ходе весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации в новых регионах, ни для участия там в специальной военной операции.

Об этом заявило Министерство обороны.

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — сообщило министерство.

По итогам призыва в войска направлены 150 тысяч человек. Большинство призывников весеннего призыва зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учётную специальность.