Минобороны: весенний призыв завершён, в войска направлены 150 тысяч человек

В России завершился весенний призыв граждан на военную службу, в Вооружённые силы и другие воинские формирования призваны и направлены 150 тыс. человек.

РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации. Призывные комиссии начали работу 1 апреля, отправки призывников со сборных пунктов в войска начались 15 апреля. Молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора, напомнило министерство. 31 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу.