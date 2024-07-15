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Минобороны: весенний призыв завершён, в войска направлены 150 тысяч человек

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В России завершился весенний призыв граждан на военную службу, в Вооружённые силы и другие воинские формирования призваны и направлены 150 тыс. человек.
Минобороны: весенний призыв завершён, в войска направлены 150 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Призывные комиссии начали работу 1 апреля, отправки призывников со сборных пунктов в войска начались 15 апреля.

Молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора, напомнило министерство.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу.

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