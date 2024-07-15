Минобороны: весенний призыв завершён, в войска направлены 150 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
Призывные комиссии начали работу 1 апреля, отправки призывников со сборных пунктов в войска начались 15 апреля.
Молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учётом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора, напомнило министерство.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу.