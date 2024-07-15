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Заводы в Москве выпускают более 278 тысяч тонн колбас в год

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Заводы столицы выпускают более 278 тыс. т копчёных и варёных колбас в год, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Заводы в Москве выпускают более 278 тысяч тонн колбас в год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Например, каждый день в Москве изготавливают около 407 т копчёных колбас — 147 тыс. т в год, а также около 364 т варёных — это более 131 тыс. т ежегодно», — сказал Гарбузов.

Он также отметил, что город предоставляет финансовую и нефинансовую поддержку производственным предприятиям для стимулирования динамичного развития промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инвесторы, вкладывающие средства в создание промышленных производств в столице, получили 46 участков для строительства предприятий по ставке один рубль в год.

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