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«Турпомощь»: с начала 2024 года Таиланд посетили более 900 тысяч россиян

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» прокомментировали RT информацию о том, что в Таиланде одобрили постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян.
«Турпомощь»: с начала 2024 года Таиланд посетили более 900 тысяч россиян
  • Gettyimages.ru

«Таиланд традиционно является популярным направлением для российских туристов. С начала 2024 года страну посетили свыше 900 тыс. россиян», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что продление безвизового режима на срок до 60 дней «благоприятно отразится на турпотоке и привлечёт в страну новых гостей».

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, включая россиян.

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