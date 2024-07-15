«Турпомощь»: с начала 2024 года Таиланд посетили более 900 тысяч россиян
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«Таиланд традиционно является популярным направлением для российских туристов. С начала 2024 года страну посетили свыше 900 тыс. россиян», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что продление безвизового режима на срок до 60 дней «благоприятно отразится на турпотоке и привлечёт в страну новых гостей».
Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, включая россиян.