Специалист Присталова посоветовала работодателям заботиться о сотрудниках

Руководитель направления карьерного консультирования центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова заявила, что компании должны принимать соответствующие меры, чтобы предотвратить переманивание сотрудников.

Руководителям, которые хотят сохранить свои кадры, надо осознавать и минимизировать риски: формировать кадровые резервы, мониторить рынок зарплат и создавать комфортные условия для своих работников, сказала она в интервью RuNews24.ru.

«Важно понимать, что сегодняшние сотрудники ищут не просто стабильную зарплату и приятные бонусы. Они хотят, чтобы в них инвестировали, развивали их карьеру, а также чтобы заботились о благополучии и комфортной атмосфере в коллективе», — отметила Присталова.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с НСН призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.