Ракова рассказала о программе форума «Москва 2030»

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о программе форума «Территория будущего. Москва 2030», который состоится в период с 1 августа по 8 сентября 2024 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Как отметила Ракова, презентационной площадкой станет Гостиный Двор, а главная идея экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса и уникальная ДНК Москвы».

В рамках форума будет работать «Библиотека поколений». Зоны «Проспект знаний» и «Квартал профессий» познакомят посетителей с популярными в будущем специальностями.

«Тематику поддержит... фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — сообщила Ракова.

По её словам, также подготовлены интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли и концерты.

Ранее сообщалось, что Забайкальский внешнеэкономический форум пройдёт в Чите 19—20 июля.