Ракова рассказала о программе форума «Москва 2030»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Как отметила Ракова, презентационной площадкой станет Гостиный Двор, а главная идея экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса и уникальная ДНК Москвы».
В рамках форума будет работать «Библиотека поколений». Зоны «Проспект знаний» и «Квартал профессий» познакомят посетителей с популярными в будущем специальностями.
«Тематику поддержит... фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — сообщила Ракова.
По её словам, также подготовлены интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли и концерты.
Ранее сообщалось, что Забайкальский внешнеэкономический форум пройдёт в Чите 19—20 июля.