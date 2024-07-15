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Забайкальский внешнеэкономический форум пройдёт в Чите 19—20 июля

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Выездное мероприятие Восточного экономического форума — Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты — 2024» пройдёт в Чите и Агинском Бурятском округе 19—20 июля. Мероприятие будет посвящено вопросам развития сотрудничества России, Китая и Монголии.
Забайкальский внешнеэкономический форум пройдёт в Чите 19—20 июля
  • РИА Новости

Об этом сказано в пресс-релизе Фонда «Росконгресс».

«Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья», — прокомментировал губернатор края Александр Осипов.

Гости из России, Китая, Монголии и других стран обсудят развитие туризма в регионах Дальнего Востока, привлечение инвестиций, функционирование территорий опережающего развития, а также реализацию совместных инициатив и проектов в свете современного международного взаимодействия. В мероприятии примут участие представители российских и зарубежных органов власти, а также бизнес-сообщества.

Кроме того, запланирована культурная программа. Участники смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя — золотая Ага» и другие события.

Ранее сообщалось, что около 4 тыс. участников более чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме.

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