Забайкальский внешнеэкономический форум пройдёт в Чите 19—20 июля
- РИА Новости
Об этом сказано в пресс-релизе Фонда «Росконгресс».
«Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья», — прокомментировал губернатор края Александр Осипов.
Гости из России, Китая, Монголии и других стран обсудят развитие туризма в регионах Дальнего Востока, привлечение инвестиций, функционирование территорий опережающего развития, а также реализацию совместных инициатив и проектов в свете современного международного взаимодействия. В мероприятии примут участие представители российских и зарубежных органов власти, а также бизнес-сообщества.
Кроме того, запланирована культурная программа. Участники смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя — золотая Ага» и другие события.
Ранее сообщалось, что около 4 тыс. участников более чем из 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме.