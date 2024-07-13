Около 4 тысяч участников подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме

Около 4 тыс. участников из более 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме.

Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков.

«В настоящее время своё участие в Кавказском инвестиционном форуме подтвердили около 4 тыс. человек из более 50 стран и территорий», — заявил Кобяков.

Он рассказал, что в рамках форума запланировано к подписанию более 70 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов России в таких областях, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика.

«Мы видим, что Кавказский инвестиционный форум, который пройдёт с 15 по 17 июля в столице Чеченской Республики Грозном, сочетает в себе функции интеллектуального центра и эффективной бизнес-платформы, где проходят переговоры и подписываются контракты, способствующие росту инвестиций и реализации крупномасштабных инициатив», — отметил Кобяков.

Ранее Кавказский инвестиционный форум, который пройдёт 15—17 июля в Грозном, объявил состав спикеров.