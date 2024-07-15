Путин заявил, что Россия в 2023 году стала мировым лидером по выпуску никеля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля.

Об этом российский лидер сказал на мероприятии, посвящённом Дню металлурга.

«По оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля», — передаёт слова Путина ТАСС.

Также российский лидер отметил, что страна заняла второе место в мире по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции, а также оказалась в рейтинге пятой по объёмам выплавки стали.

Отдельно Путин указал на то, что с каждым годом металлургическая отрасль России модернизируется и становится всё более высокотехнологичной.

Ранее Путин назвал металлургическую отрасль стратегической для обороноспособности.