Путин назвал металлургическую отрасль стратегической для обороноспособности

Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны и оснащения армии, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы гордимся... весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны... надёжного обеспечения обороны и безопасности Родины», — сказал он.

Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Одна из тем встречи — металлургия. RT ведёт трансляцию.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.