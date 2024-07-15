Путин назвал металлургическую отрасль стратегической для обороноспособности
- РИА Новости
«Мы гордимся... весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны... надёжного обеспечения обороны и безопасности Родины», — сказал он.
Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Одна из тем встречи — металлургия. RT ведёт трансляцию.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.