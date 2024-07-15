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Путин назвал металлургическую отрасль стратегической для обороноспособности

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Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны и оснащения армии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал металлургическую отрасль стратегической для обороноспособности
  • РИА Новости

«Мы гордимся... весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны... надёжного обеспечения обороны и безопасности Родины», — сказал он.

Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Одна из тем встречи — металлургия. RT ведёт трансляцию.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.

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