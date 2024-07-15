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Директор школы Пономарёв дал советы по выбору педагога для первоклассника

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Директор московской школы № 1415 «Останкино» Алексей Пономарёв рассказал, на что ориентироваться при выборе школы для первоклассника.
Директор школы Пономарёв дал советы по выбору педагога для первоклассника
  • РИА Новости

«Сегодня все школы Москвы обеспечивают одинаковое высокое качество образования для детей», — констатировал он в беседе с «Вечерней Москвой» и посоветовал выбирать школу в собственном районе, удобную по расположению.

Также Пономарёв рекомендовал посетить собрания и открытые уроки, чтобы познакомиться с педагогами.

«Но лучше всего работает сарафанное радио. Учителя, о которых хорошо говорят во дворах и на детских площадках, всегда пользуются большой популярностью при наборе первых классов», — подытожил директор.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с НСН заявила, что знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса.

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