Директор школы Пономарёв дал советы по выбору педагога для первоклассника
- РИА Новости
«Сегодня все школы Москвы обеспечивают одинаковое высокое качество образования для детей», — констатировал он в беседе с «Вечерней Москвой» и посоветовал выбирать школу в собственном районе, удобную по расположению.
Также Пономарёв рекомендовал посетить собрания и открытые уроки, чтобы познакомиться с педагогами.
«Но лучше всего работает сарафанное радио. Учителя, о которых хорошо говорят во дворах и на детских площадках, всегда пользуются большой популярностью при наборе первых классов», — подытожил директор.
Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с НСН заявила, что знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса.