RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге разработали новые меры поддержки семей

Короткая ссылка
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал о новых мерах поддержки семей.
В Петербурге разработали новые меры поддержки семей
  • РИА Новости

Для поддержки многодетных семей, материнства и детства было разработано уже 18 инициатив, заявил депутат в беседе с Петербург2.

В их числе расширение программы регионального маткапитала, отмена платы за детские сады с сентября 2024 года.

«Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более 54 тыс. многодетных семей, от общего числа это лишь 10%. И хотя цифра немаленькая, хочется, чтобы она продолжала активно расти», — заключил Четырбок.

Ранее сообщалось, что количество семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 74 тыс., из них многодетных — более 16 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить