В Петербурге разработали новые меры поддержки семей
- РИА Новости
Для поддержки многодетных семей, материнства и детства было разработано уже 18 инициатив, заявил депутат в беседе с Петербург2.
В их числе расширение программы регионального маткапитала, отмена платы за детские сады с сентября 2024 года.
«Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более 54 тыс. многодетных семей, от общего числа это лишь 10%. И хотя цифра немаленькая, хочется, чтобы она продолжала активно расти», — заключил Четырбок.
Ранее сообщалось, что количество семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 74 тыс., из них многодетных — более 16 тыс.