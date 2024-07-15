В Петербурге разработали новые меры поддержки семей

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал о новых мерах поддержки семей.

Для поддержки многодетных семей, материнства и детства было разработано уже 18 инициатив, заявил депутат в беседе с Петербург2.

В их числе расширение программы регионального маткапитала, отмена платы за детские сады с сентября 2024 года.

«Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более 54 тыс. многодетных семей, от общего числа это лишь 10%. И хотя цифра немаленькая, хочется, чтобы она продолжала активно расти», — заключил Четырбок.

Ранее сообщалось, что количество семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 74 тыс., из них многодетных — более 16 тыс.