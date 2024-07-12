Число многодетных семей на Ямале превысило 16 тысяч

Количество семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 74 тыс., из них многодетных — более 16 тыс.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт регионального Департамента социальной защиты населения.

Регион по рождаемости находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на пятом месте в России. В округе предусмотрены меры поддержки семей с детьми.

В частности, есть компенсация отдыха и оздоровления, оплата ЖКУ, единовременные и ежемесячные выплаты, электронные сертификаты на покупку детских вещей.

Ранее сообщалось, что государственную социальную помощь в Московской области получили 42 тыс. человек с начала 2024 года.