Специалист Махмутова рассказала об особенностях общения с коллегами на удалёнке

Эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), победитель премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова назвала особенности общения с коллегами на удалёнке.

Поддержание связей между сотрудниками и создание условий для их эффективного взаимодействия являются одними из важных задач в условиях дистанционной работы, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Для многих сотрудников важно неформальное общение с коллегами и даже завязывание дружеских отношений. Сократить дистанцию, вызванную удалённым форматом работы, помогут неформальные онлайн-встречи, синхронные кофейные перерывы онлайн и другие аналогичные мероприятия», — рассказала Махмутова.

По словам специалиста, для поддержания дружеской атмосферы в коллективе необходимо контактировать через рабочие мессенджеры, соцсети и видеозвонки.

Также стоит создавать и поддерживать традиции. Например, синхронные просмотры фильмов с последующим обсуждением, отметила Махмутова.

«Планирование и подготовка таких мероприятий играют важную роль. Ожидание встречи, даже виртуальной, создаёт позитивное настроение», — добавила эксперт.

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