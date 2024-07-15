В России за год на 15% выросло количество мест общепита на свежем воздухе

В крупных российских городах за год увеличилось количество заведений с летними верандами. Всего уличных кафе в стране стало больше на 15%.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование 2ГИС.

В текущий период в 16 крупнейших городах России работает более 12,3 тыс. летних террас и заведений в формате «столик на улице» — ресторанов, кафе, баров и кофеен. По данным за июль 2023 года, таких точек насчитывалось 10,7 тыс.

В топ-3 городов по приросту летников вошли Воронеж (+31% за год), Ростов-на-Дону (+30%) и Казань (+27%).

Больше всего таких точек общепита в Москве (более 4 тыс. заведений) и Санкт-Петербурге (более 2 тыс.).

Ранее глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что число новых кафе и ресторанов в столице выросло почти на 600 с начала 2024 года.