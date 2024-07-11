Число новых кафе и ресторанов в Москве выросло на 600 с начала года

Число новых кафе и ресторанов в Москве выросло почти на 600 с начала 2024 года, заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С 2010 года число предприятий питания в городе увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Сейчас в заведениях общественного питания количество посадочных мест превышает 850 тыс.», — сказал Немерюк.

Общее число заведений общепита в городе превысило 22 тыс. Более 2 тыс. организаций специализируются только на национальных русских блюдах. Многие другие точки питания не относят себя к русской кухне, но включают в меню традиционные пирожки, пельмени, вареники.

Ранее сообщалось, что в Нескучном саду Москвы установят всесезонный многофункциональный павильон.