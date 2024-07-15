Фестиваль спорта в Екатеринбурге собрал более 1600 участников

Ежегодный фестиваль спорта прошёл в Екатеринбурге 13—14 июля. Он собрал более 1600 участников из 132 городов и 46 регионов.

Программа Ironstar Ekaterinburg 2024 включала заплывы на открытой воде, триатлонные гонки, женский и детский забеги.

«Второй год подряд Екатеринбург принимает наш фестиваль, заряжает энергией, видами, архитектурой. Живописная трасса, комфортные погодные условия сделали соревнования яркими и запоминающимися для всех участников», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

В первый день участники преодолели на выбор одну или две морские мили в заплывах на открытой воде.

Дистанция женского забега составила 5 км. Маршрут пролегал вдоль набережной Городского пруда.

Во второй день состоялись триатлонные гонки на дистанциях 113 и Sprint.

В различных соревнованиях принимали участие и параатлеты.

Ранее сообщалось, что на фестивале спорта в Тверской области побывали 3000 участников.