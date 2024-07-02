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На фестивале спорта в Тверской области побывали 3000 участников

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Фестиваль спорта, состоявшийся в Тверской области 29 и 30 июня, собрал 3000 участников из 54 регионов России.
На фестивале спорта в Тверской области побывали 3000 участников
  • Gettyimages.ru

Программа Ironstar Zavidovo 2024 включала триатлонные гонки на трёх дистанциях, заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Участники заплывов на открытой воде соревновались на дистанциях в одну и две морские мили. Детям предложили пробежать 500 и 1000 м.

Дистанция женского забега составила 5 км.

Соревнования по триатлону были организованы на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.

«Также в рамках соревнований по триатлону на дистанции 1/4 традиционно прошёл чемпионат Тверской области», — отметил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Плавательные этапы проходили в акватории реки Дойбицы, велогонка — по трассам природного парка Ямской лес, беговой этап — по дорожкам в окрестностях курорта Завидово.

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