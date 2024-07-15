В Москве рассказали о ходе строительства подземного перехода вокзала Косино
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По его словам, готовность монолитного конструктива объекта составляет 76%, передаёт НСН.
«В подземном распределительном уровне МГВ Косино выложили более 11,2 тыс. кубометров железобетона. Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования», — сообщил Ефимов.
Сооружение обеспечит переход со станций «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, «Косино» Некрасовской ветки и одноимённой станции МЦД-3.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что беспилотный трамвай в Москве с первыми пассажирами запустят в сентябре.