В Москве рассказали о ходе строительства подземного перехода вокзала Косино

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, как продвигается строительство подземного пассажирского перехода московского городского вокзала (МГВ) Косино.

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По его словам, готовность монолитного конструктива объекта составляет 76%, передаёт НСН. «В подземном распределительном уровне МГВ Косино выложили более 11,2 тыс. кубометров железобетона. Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования», — сообщил Ефимов. Сооружение обеспечит переход со станций «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, «Косино» Некрасовской ветки и одноимённой станции МЦД-3. Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что беспилотный трамвай в Москве с первыми пассажирами запустят в сентябре.