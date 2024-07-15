RT в Telegram
Подпишись

В Москве рассказали о ходе строительства подземного перехода вокзала Косино

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, как продвигается строительство подземного пассажирского перехода московского городского вокзала (МГВ) Косино.
В Москве рассказали о ходе строительства подземного перехода вокзала Косино
  • © Пресс-служба Градостроительного комплекса

По его словам, готовность монолитного конструктива объекта составляет 76%, передаёт НСН.

«В подземном распределительном уровне МГВ Косино выложили более 11,2 тыс. кубометров железобетона. Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования», — сообщил Ефимов.

Сооружение обеспечит переход со станций «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, «Косино» Некрасовской ветки и одноимённой станции МЦД-3.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что беспилотный трамвай в Москве с первыми пассажирами запустят в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить