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Алиханов: Минпромторг видит незначительное снижение выплавки стали в России

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Глава Министерства промышленности России Антон Алиханов на мероприятии, посвящённом Дню металлурга, с участием российского президента Владимира Путина заявил, что ведомство видит незначительное снижение выплавки стали в России.
Алиханов: Минпромторг видит незначительное снижение выплавки стали в России
  • РИА Новости

«С начала этого года мы видим незначительное снижение выплавки жидкой стали, но это обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката», — цитирует его ТАСС.

Алиханов отметил, что при этом на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать ёмкий спрос на металлопродукцию за счёт реализации масштабных инфраструктурных строек.

RT ведёт трансляцию совещания Путина по экономическим вопросам.

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