Добыча угля в Кузбассе снизилась на 6 млн тонн

Угледобыча в Кузбассе с начала 2024 года снизилась на 6 млн тонн — до 102,8 млн, следует из данных регионального Министерства угольной промышленности.

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«С начала 2024 года угольщиками Кузбасса добыто 102,8 млн тонн угля (минус 6,0 млн тонн к уровню 2023 года)», — говорится в сообщении. При этом ранее в Минэнерго России спрогнозировали десятикратный рост добычи угля в ЛНР и ДНР.