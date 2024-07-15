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Добыча угля в Кузбассе снизилась на 6 млн тонн

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Угледобыча в Кузбассе с начала 2024 года снизилась на 6 млн тонн — до 102,8 млн, следует из данных регионального Министерства угольной промышленности.
Добыча угля в Кузбассе снизилась на 6 млн тонн
  • Gettyimages.ru

«С начала 2024 года угольщиками Кузбасса добыто 102,8 млн тонн угля (минус 6,0 млн тонн к уровню 2023 года)», — говорится в сообщении.

При этом ранее в Минэнерго России спрогнозировали десятикратный рост добычи угля в ЛНР и ДНР.

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