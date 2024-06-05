В Минэнерго России спрогнозировали десятикратный рост добычи угля в ЛНР и ДНР

К 2028 году добыча угля на шахтах ЛНР и ДНР может вырасти в 10 раз — до 15 млн т против нынешних 1,5 млн т, заявил замминистра энергетики России Евгений Грабчак.

«Сейчас все шахты находятся в региональной собственности... Суммарные инвестиции — порядка 70 млрд рублей за три года должны вложить. Сейчас добыча составляет порядка 1,5 млн т, должны до 12—15 млн т по году суммарно к 2028 году», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит дополнительные средства в размере более 3 млрд рублей на развитие бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Также правительство выделит порядка 5,8 млрд рублей на поддержку работы котельных в Донбассе и Новороссии.