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В Минэнерго России спрогнозировали десятикратный рост добычи угля в ЛНР и ДНР

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К 2028 году добыча угля на шахтах ЛНР и ДНР может вырасти в 10 раз — до 15 млн т против нынешних 1,5 млн т, заявил замминистра энергетики России Евгений Грабчак.
В Минэнерго России спрогнозировали десятикратный рост добычи угля в ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru

«Сейчас все шахты находятся в региональной собственности... Суммарные инвестиции — порядка 70 млрд рублей за три года должны вложить. Сейчас добыча составляет порядка 1,5 млн т, должны до 12—15 млн т по году суммарно к 2028 году», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит дополнительные средства в размере более 3 млрд рублей на развитие бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Также правительство выделит порядка 5,8 млрд рублей на поддержку работы котельных в Донбассе и Новороссии.

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