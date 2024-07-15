RT в Telegram
Подпишись

Путин примет участие в мероприятии ко Дню металлурга

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятии ко Дню металлурга.
Путин примет участие в мероприятии ко Дню металлурга
  • РИА Новости

Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

По его словам, в понедельник, 15 июля, Министерство промышленности и торговли проведёт мероприятие, где будут присутствовать работники и ветераны металлургической отрасли. 

На нём также планируется дать старт нескольким связанным с металлургией объектам, в том числе в ДНР. 

Ранее Песков рассказал об усиленных мерах безопасности Путина на фоне покушения на экс-главу США Дональда Трампа. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить