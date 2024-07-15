Путин примет участие в мероприятии ко Дню металлурга
- РИА Новости
Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.
По его словам, в понедельник, 15 июля, Министерство промышленности и торговли проведёт мероприятие, где будут присутствовать работники и ветераны металлургической отрасли.
На нём также планируется дать старт нескольким связанным с металлургией объектам, в том числе в ДНР.
Ранее Песков рассказал об усиленных мерах безопасности Путина на фоне покушения на экс-главу США Дональда Трампа.