Путин примет участие в мероприятии ко Дню металлурга

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятии ко Дню металлурга.

Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

По его словам, в понедельник, 15 июля, Министерство промышленности и торговли проведёт мероприятие, где будут присутствовать работники и ветераны металлургической отрасли.

На нём также планируется дать старт нескольким связанным с металлургией объектам, в том числе в ДНР.

Ранее Песков рассказал об усиленных мерах безопасности Путина на фоне покушения на экс-главу США Дональда Трампа.