Депутат Разворотнева дала советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала в беседе с RT, как защититься от мошенников в сфере ЖКХ.

«Единственная рекомендация, которая может быть, — при малейшем сомнении прекратить разговаривать и перезвонить в организацию самостоятельно», — посоветовала она.

Кроме того, по её словам, необходимо информировать людей, особенно тех, которые не привыкли пользоваться онлайн-сервисами, а также членов семьи старшего поколения об угрозах мошенничества.

«Приборы учёта всегда пользовались популярностью среди мошенников, потому что здесь не только возможность какие-то коды получить, здесь, как правило, желание получить живые деньги. Приходят, сообщают, что поверка необходима, что срок годности прибора закончился, что его необходимо заменить. Как правило, ставят нормальный прибор, только предыдущий ещё постоял бы пять лет, и поверка точно не нужна была», — предупредила депутат.

Она отметила, что сейчас ведётся работа с целью замены в доме индивидуальных счётчиков на общедомовые системы считывания показаний приборов учёта.

«Работает межведомственная группа при Минцифры, создана АНО «Умный многоквартирный дом», уже подготовлена концепция. По этой концепции новые дома должны сдаваться только оснащённые такими системами. Прелесть ещё в том, что эта система — общедомовое имущество, и за её обслуживание, поверки, передачу показаний будут отвечать управляющие организации, а не отдельные граждане», — объяснила собеседница RT.

Также парламентарий напомнила, что есть постановления правительства, которые регламентируют требования к работникам коммунальных служб, которые приходят домой к россиянам.

«Человек должен быть предупреждён об этом визите: это либо какой-то предварительный обзвон, а не в этот же день, это какие-то объявления на дверях, будь то газовая служба или проверка приборов учёта, либо что-то другое. Работник должен иметь бейдж, на котором написаны его фамилия, имя, отчество, должность, а также удостоверение. Если есть сомнения, можно перезвонить в свою управляющую компанию, например, или в организацию», — рассказала Разворотнева.

Она подчеркнула, что никто из тех, кто приходит на какие-то проверки, не уполномочен заключать договоры.

«Если это поверка, у человека есть право выбора, с кем заключить. Если это, например, осмотр газового оборудования и прочее, то это договор, конечно, не с этим конкретным работником. Поэтому ничего не делать без договора, ничего не делать сразу, просто взять контакты, если заинтересовало, проверить, нет ли там других предложений и, вообще, в силе ли это предложение», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали звонить россиянам от имени крупных коммунальных компаний и выманивать данные для того, чтобы затем взять кредит на имя жертв.