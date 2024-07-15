«Известия»: мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

Злоумышленники начали звонить россиянам от имени крупных коммунальных компаний и выманивать данные для того, чтобы затем взять кредит на имя жертв.

Как сообщает газета «Известия», мошенники звонят россиянам под предлогом проверки электросчётчиков или перерасчёта коммунальных платежей. Они также предлагают своим жертвам «скидку» на ЖКУ.

Во время телефонного разговора злоумышленники выманивают код из смс, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», после чего оформляют от имени жертвы кредит и забирают деньги.

Отмечается, что правоохранители уже возбудили десятки уголовных дел по факту похожих звонков.

Мошенники представляются сотрудниками крупных компаний, таких как Мосэнерго и Мосэнергосбыт.

Ранее в прокуратуре Москвы рассказали об алгоритмах действий телефонных мошенников. Злоумышленники могут звонить от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, госорганизаций или операторов сотовой связи.