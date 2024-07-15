Lada стала лидером дилерского рейтинга авто с пробегом в первом полугодии

В России в январе — июне 2024 года число дилеров, предлагающих автомобили с пробегом, выросло на 29,4%, или более чем на 1,5 тыс. компаний, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

А предложение автомобилей с пробегом от дилеров выросло год к году на 18,7%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы «Авито Авто».

В топ-5 марок авто с пробегом, представленных дилерами на платформе, лидирует Lada с долей 11,7%. За год число объявлений увеличилось на 38,3%.

На втором месте — Kia с долей 10,7%, на третьем — Hyundai с долей 8,8%. Далее идут Toyota (6,7%) и Volkswagen (5,2%).

В числе лидеров по спросу — Lada с долей рынка 13,4%, Kia (8,9%), Hyundai (8,1%), Toyota (7,1%) и Volkswagen (5,3%).

Ранее сообщалось, что спрос на подержанные мопеды и скутеры в России за сезон вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 года — на 10,9%.