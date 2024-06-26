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Спрос на подержанные мопеды в России вырос в 3,2 раза

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Спрос на подержанные мопеды и скутеры в России за сезон вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 года — на 10,9%.
Спрос на подержанные мопеды в России вырос в 3,2 раза
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Средняя цена транспортных средств в этом сегменте составила 68 тыс. рублей.

Спрос на новые мопеды и скутеры за сезон увеличился на 247,2%, а средняя цена достигла 113,5 тыс. рублей.

«Мопеды в последние годы пользуются всё большим спросом у россиян. Это обусловлено широким ассортиментом доступных на рынке мопедов, их меньшей в сравнении с мотоциклами ценой, стоимостью владения при простоте управления, а также широкими возможностями для мобильности как в мегаполисе, так и за городом», — сказал руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, как защитить двигатель автомобиля в жаркую погоду.

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