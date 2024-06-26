Спрос на подержанные мопеды в России вырос в 3,2 раза
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».
Средняя цена транспортных средств в этом сегменте составила 68 тыс. рублей.
Спрос на новые мопеды и скутеры за сезон увеличился на 247,2%, а средняя цена достигла 113,5 тыс. рублей.
«Мопеды в последние годы пользуются всё большим спросом у россиян. Это обусловлено широким ассортиментом доступных на рынке мопедов, их меньшей в сравнении с мотоциклами ценой, стоимостью владения при простоте управления, а также широкими возможностями для мобильности как в мегаполисе, так и за городом», — сказал руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.
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