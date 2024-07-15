Специалист Белокуров назвал возможности выгодной покупки жилья в Москве

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал, что цены на рынке готового жилья в Москве стагнируют. По его словам, нет предпосылок для того, чтобы снижение цен стало массовым трендом. При этом на покупке жилья всё же можно сэкономить.

«Мы предполагаем, что снижение цены может точечно коснуться отдельных лотов и локаций, а не станет глобальным массовым трендом», — поделился Белокуров в беседе с Life.ru.

По его словам, сокращение стоимости возможно для наименее ликвидных квартир, располагающихся, например, на первом этаже, без ремонта, с неудачным видом из окна, а также в районах с перенасыщенным предложением.

Кроме того, рассчитывать на более низкую стоимость можно при срочной продаже. В таких случаях скидки иногда могут достигать 20—25%, заключил эксперт.

Ранее исследование показало, что каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует приобрести недвижимость в ближайшие десять лет.