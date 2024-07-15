Специалист Белокуров назвал возможности выгодной покупки жилья в Москве
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«Мы предполагаем, что снижение цены может точечно коснуться отдельных лотов и локаций, а не станет глобальным массовым трендом», — поделился Белокуров в беседе с Life.ru.
По его словам, сокращение стоимости возможно для наименее ликвидных квартир, располагающихся, например, на первом этаже, без ремонта, с неудачным видом из окна, а также в районах с перенасыщенным предложением.
Кроме того, рассчитывать на более низкую стоимость можно при срочной продаже. В таких случаях скидки иногда могут достигать 20—25%, заключил эксперт.
Ранее исследование показало, что каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует приобрести недвижимость в ближайшие десять лет.