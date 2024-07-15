«Ъ»: мигрантов в России призовут не свистеть и не шептаться на своём языке
- РИА Новости
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на курс, который представляет собой 70-минутную лекцию.
Уточняется, что в рамках обучения мигрантам объяснят всё необходимое о миграционном и трудовом законодательстве страны и расскажут о правилах поведения в России.
Среди правил, например, содержится призыв не свистеть женщинам и мужчинам, не обсуждать прохожих на родном языке, не совершать религиозные обряды на улице, не совершать жертвоприношения животных и т.д. Отдельно мигрантам расскажут о последствиях нарушения российских законов.
Также приезжим напомнят, что «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться».
В начале июля в Госдуму представили законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции.