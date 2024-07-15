Собянин: флагманский медцентр в ЮАО Москвы готов на 90%
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал главы города.
«Просторное здание площадью порядка 15 тыс. кв. м сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки. В нём будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная», — сообщил в своём тексте Собянин.
В медцентре установят более 1,2 тыс. единиц современного высокотехнологичного оборудования. Учреждение будет работать по новому стандарту, принятому в столице, уточнил мэр.
Ранее НСН со ссылкой на слова Собянина сообщала, что Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова и Городская клиническая больница №52 перешли на работу по принципу цифровой клиники.