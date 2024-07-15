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ТАСС: поисковые работы на месте крушения самолёта под Коломной завершили

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В оперативных службах сообщили о завершении поисковых работ на месте крушения самолёта под Коломной.
ТАСС: поисковые работы на месте крушения самолёта под Коломной завершили
  • © Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна

«Работы завершены, были обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолёта вывезены с места крушения, также обнаружена различная бортовая электроника и провода», — сказал собеседник ТАСС.

12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.

Тела погибших при крушении самолёта в Подмосковье доставлены в морг.

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