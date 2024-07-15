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В Госдуму внесут проект об административном наказании за преследование

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В Госдуму внесут проект об административном наказании за преследование.

Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Нарушениями в рамках предложенного проекта называют попытки общения «при явно выраженном несогласии преследуемого», беспокоящие сообщения и «демонстрацию присутствия», сбор и передачу данных о жертве и её близких.

В случае если в действиях преследователя отсутствует состав уголовного преступления, ему грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. При ведении преследования с использованием информационно-телекоммуникационных сетей штраф возрастает до 3 тыс. рублей.

За повторное преследование злоумышленника могут арестовывать на 15 суток.

Ранее в Государственную думу внесли законодательный проект о медицинском обследовании водителей старше 80 лет.

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