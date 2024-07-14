СК проверяет сообщения о заболевании детей ротавирусом в лагере в Евпатории

Следственный комитет в Крыму проверит информацию о массовом заболевании детей в детском лагере в крымской Евпатории.

По информации СМИ, в лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. Причиной недомогания, вероятно, стал ротавирус.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Дерматолог Александра Филёва предупредила в беседе с RT, что закрытые водоёмы со стоячей водой — пруды или озёра, в которых живут водоплавающие птицы, — опасны. По её словам, в непроверенных водоёмах можно заразиться кишечными инфекциями, причём не только ротавирусом или дизентерией, но и брюшным тифом, гепатитом A и даже холерой.