RT в Telegram
Подпишись

СК проверяет сообщения о заболевании детей ротавирусом в лагере в Евпатории

Короткая ссылка
Следственный комитет в Крыму проверит информацию о массовом заболевании детей в детском лагере в крымской Евпатории.
СК проверяет сообщения о заболевании детей ротавирусом в лагере в Евпатории
  • РИА Новости

По информации СМИ, в лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. Причиной недомогания, вероятно, стал ротавирус.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Дерматолог Александра Филёва предупредила в беседе с RT, что закрытые водоёмы со стоячей водой — пруды или озёра, в которых живут водоплавающие птицы, — опасны. По её словам, в непроверенных водоёмах можно заразиться кишечными инфекциями, причём не только ротавирусом или дизентерией, но и брюшным тифом, гепатитом A и даже холерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить