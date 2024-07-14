Аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку самолётов из-за погоды

Аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на взлёт и посадку самолётов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые ожидаются в Московском регионе.

Об этом сообщил Telegram-канал «Аэрофлота».

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьеве будет сдвинуто на более позднее», — заявили в авиакомпании.

Вылеты рейсов из аэропорта будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее спрогнозировала ливень и град в Москве в воскресенье, 14 июля.