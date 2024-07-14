Аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку самолётов из-за погоды
- Gettyimages.ru
- © Pavel Muravev
Об этом сообщил Telegram-канал «Аэрофлота».
«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьеве будет сдвинуто на более позднее», — заявили в авиакомпании.
Вылеты рейсов из аэропорта будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее спрогнозировала ливень и град в Москве в воскресенье, 14 июля.