RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку самолётов из-за погоды

Короткая ссылка
Аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на взлёт и посадку самолётов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые ожидаются в Московском регионе.
Аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку самолётов из-за погоды
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Muravev

Об этом сообщил Telegram-канал «Аэрофлота».

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьеве будет сдвинуто на более позднее», — заявили в авиакомпании.

Вылеты рейсов из аэропорта будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее спрогнозировала ливень и град в Москве в воскресенье, 14 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить