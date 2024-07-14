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Школьники из Москвы получили три медали на Международной биологической олимпиаде

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Столичные школьники получили три медали на Международной биологической олимпиаде, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Школьники из Москвы получили три медали на Международной биологической олимпиаде

«Всеволод Масленников и Виталий Гагарочкин из школы Центра педагогического мастерства получили золото, Мария Ярышкина из школы №57 — серебро», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Олимпиада проходила с 7 по 14 июля в Казахстане. В ней приняли участие школьники более чем из 70 стран.

Мэр поздравил призёров и их наставников с отличными результатами.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.

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