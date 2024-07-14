В селе Талая Иркутской области домашний скот пострадал от медведя
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Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Жители села обратились в полицию.
«Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей.