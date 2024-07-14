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В селе Талая Иркутской области домашний скот пострадал от медведя

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Домашний скот жителей села Талая в Приангарье пострадал от поведения медведя.
В селе Талая Иркутской области домашний скот пострадал от медведя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Жители села обратились в полицию.

«Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей.

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